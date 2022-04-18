ميناء بنغازي يستقبل شحنات من البضائع المتنوعة

استقبلت أرصفة ميناء بنغازي البحري، اليوم الاثنين، سفينة نقل الحاويات (أولقا أف) الوكيل الملاحي شركة مديترينيان وعلى متنها عدد 264 حاوية بضائع متنوعة.

وأوضح المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، أنه تم دخول السفينة (رايدر) الوكيل الملاحي شركة الربان العالمية للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 10000 طن من مادة السكر، بالإضافة إلى السفينة (الرقيم) الوكيل الملاحي شركة بنغازي المنارة للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 1400 طن من أكياس الأسمنت، وسفينة نقل السيارات (سلڤر كوين) الوكيل الملاحي شركة ليبيانا الدولية للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 2431 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.