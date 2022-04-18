الارصاد: امطار متفرقة اليوم.. ومنخفض صحراوي بدءا من الاربعاء بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 18/ 04 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تبقى باردة نسبياً هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين ( 17 – 22 ) مْ ، بينما تكون معتدلة على بقية مناطق ليبيا ( مناطق الوسط والجنوب ) حيث تتراوح مابين ( 27 – 33 ) مْ .

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من حين لإخر اليوم وهذه الليلة على بعض مناطق الشمال مع إحتمالية سقوط أمطار متفرقة ، وتكون الفرصة أفضل على الجبل الأخضر و الساحل الشرقي.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بمشيئة الله بداية من يوم الأربعاء بإمتداد منخفض صحراوي مصحوب بإرتفاع في درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة، ويتحرك المنخفض تدريجيا ناحية الشرق ليؤثر على المناطق الشرقية بدايةً من يوم الخميس.

وتعود الأجواء تدريجياً للإعتدال على المناطق الغربية بدايةً من مساء الخميس. والله اعلـــــــم.