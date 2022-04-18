أجواء باردة نسبيا على مناطق الشمال ومعتدلة بالوسط والجنوب

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أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، ببقاء الأجواء باردة نسبيا هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (17 – 22) مئوية، بينما تكون معتدلة على بقية مناطق الوسط والجنوب، إذ تتراوح ما بين (27 – 33) مئوية.

وأشارت الأرصاد، إلى تكاثر السحب من حين لآخر اليوم وهذه الليلة على بعض مناطق الشمال مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة، وتكون الفرصة أفضل على الجبل الأخضر والساحل الشرقي.

وذكرت، أن من المتوقع أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الأربعاء بامتداد منخفض صحراوي مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

وقالت، “يتحرك المنخفض تدريجيا ناحية الشرق ليؤثر على المناطق الشرقية بداية من يوم الخميس”. وأوضحت الأرصاد بأن الأجواء ستعود تدريجيا للاعتدال على المناطق الغربية بداية من مساء الخميس.