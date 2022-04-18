ميناء بنغازي يستقبل أكثر من 2,400 سيارة وشاحنة

استقبلت أرصفة ميناء بنغازي البحري الناقلة “سلفر كوين”، وعلى متنها أكثر من 2,400 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وأعلنت إدارة الميناء عن دخول الباخرة “رايدر” محملة بـ 10 أطنان من السكر، كما وصلت أيضًا سفينة نقل الحاويات “أولغا أف”، وعلى متنها 264 حاوية من البضائع المتنوعة.

في السياق نفسه، ما زالت تتواصل في ميناء طرابلس أعمال التفريغ للناقلة “سالي أم” التابعة لشركة “الشيمة” للتوكيلات الملاحية، والمحملة بـ7 آلاف طن من القمح، ومن المنتظر أن تستقبل أرصفة الميناء الباخرة “ميريوس”، التابعة لشركة “الدليل”، وستكون على متنها 46 حاوية من السلع المتنوعة.

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