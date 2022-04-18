باشاغا يتعهد بإنهاء عصابات الاتجار بالبشر إذا حصل على الدعم

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تعهد رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، بإنهاء عصابات الاتجار بالبشر إذا حصل على دعم دولي لحكومته حتى يتمكن من المساعدة في إنهاء أزمة الهجرة إلى أوروبا التي تمر عبر بلاده، وفق ما نقلته صحيفة إكسبريس البريطانية.

وأعرب باشاغا، عن أمله في إنهاء حالة عدم الاستقرار في ليبيا، والتي جعلت البلاد محطة للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

وقال، “سأكثف الجهود لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومعالجة الأوضاع الأمنية المتدهورة وتأمين موانئنا وحدودنا”.

وأضاف، “تحت قيادتي، ستعزز ليبيا التعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية والسلطات القضائية”، مؤكدًا أن العمل القوي سيجلب الاستقرار لليبيا وسيؤدي ذلك إلى مواجهة عصابات الجريمة المنظمة”.

وأعرب باشاغا، بحسب الصحيفة، عن أمله في أن تتعامل المملكة المتحدة مع الحكومة وتوفر الاستثمار والتدريب ومشاركة التكنولوجيا مع قواتنا الأمنية”.

وأضاف، “سينصب تركيزي دائمًا على السلام والأمن وسيادة القانون، وسأحارب دائما الإرهاب والتطرف”.

وتعهد باشاغا بالالتزام تماما بالمصالحة الوطنية، وإصلاح اقتصادنا، وحقوق الإنسان لشعبنا، ووضع حد للفساد.