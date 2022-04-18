تدشين أول رحلة للخطوط المصرية إلى بنغازي بعد انقطاع لسنوات

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حطّت اليوم الإثنين على مدرج مطار بنينا الدولي في بنغازي طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية قادمة من مطار القاهرة. وهذه أول رحلة للخطوط الجوية المصرية إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي منذ أكثر من سبع سنوات، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

وجرى استقبال وفد الخطوط الجوية المصرية وطاقم الطائرة من قبل مساعد مدير مطار بنينا ومدير أمن المنفذ ومدير مصلحة الطيران المدني، إضافة إلى عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية والشركات العاملة بالمطار.

وقالت إدارة مطار بنينا الدولي، إن الخطوط المصرية ستقوم بتسيير رحلاتها من وإلى مطار بنينا الدولي اعتبارا من اليوم الإثنين.

عودة الخطوط المصرية

ويأتي تدشين هذه الرحلة بعد اتفاق الجانبين إلى عودة الرحلات. وقالت إدارة مطار بنينا،. إن الوفد المصري عقد اجتماعا السبت،. مع مدير عام المطار ومساعده وعدد من الأجهزة الأمنية لمناقشة عودة الرحلات والتي تمت الموافقة عليها مسبقا لمطاري القاهرة والإسكندرية.

وأضافت، إدارة مطار بنينا، أن طائرة الخطوط الجوية المصرية أقلعت اليوم إلى مطار جدة وعلى متنها عدد من المعتمرين الليبيين إلى بيت الله الحرام.

رحلة مباشرة يومية

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عمرو أبو العينين، إن الشركة ستسير رحلة مباشرة يوميا بين القاهرة وبنغازي على متن طائرتها من طراز بوينغ (B737-800).

وأوضح أبو العينين، في تصريحات، أن ذلك يأتي في إطار استمرار الخطة الطموحة،. التي وضعتها الشركة ضمن رؤية وزارة الطيران المدني، لتعزيز التواجد في القارة الأفريقية.

وأضاف، أن “الشركة تولي اهتماما خاصا بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية، ومن بينها مدينة بنغازي،. خاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بليبيا، إلى جانب سعيها لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا”.