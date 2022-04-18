بن عثمان: استئصال نظام “القائد وخيمته” كان ضرورة إنسانية من أجل ليبيا

زعم العضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، ومحلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، نعمان بن عثمان، أن استئصال ما أسماه بنظام “القائد وخيمته” كان ضرورة إنسانية من أجل ليبيا، على حد وصفه.

وقال بن عثمان في تغريدة له، على “تويتر”: لقد كان استئصال نظام “القائد وخيمته” ومكتب الاتصال باللجان الثورية وقبائل خوت الجد والتصعيد و الترشيد، ضرورة إنسانية من أجل ليبيا، وفقًا لقوله.

وأضاف: لكن هذه النماذج والأشكال الموجودة في مقطع الفيديو بعد سيطرتها على ميناء الحريقة النفطي وإغلاقه، من يستأصل شأفتهم؟، بحسب تعبيره.

وأرفق بن عثمان مع تغريدته مقطع فيديو، لبيان إغلاق ميناء الحريقة النفطي، قال خلاله قارئ البيان: سيتم إغلاق الميناء لحين تحقيق مطالبنا والتي تتمثل في إحالة حكومة الدبيبة ومحاسبتها أمام القضاء والشعب الليبي عن تجويعها الممنهج لليبيين من قطع رواتب وإهدار المال العام وحكم الأسرة، إضافة إلى تسليم جميع المقرات الحكومية إلى حكومة الاستقرار لكونها الحكومة الشرعية.