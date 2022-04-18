اختتام اجتماعات لجنة المسار الدستوري بالقاهرة

اختتمت لجنة المسار الدستوري الليبي المؤلفة من مجلس النواب ومجلس الدولة، اجتماعاتها اليوم الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك برعاية الأمم المتحدة واستضافة من مصر.

وأوضح بيان صادر عن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، أن المشاورات التي جرت على مدار أسبوع تم خلالها مناقشة عدد من القضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة والاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر المبارك لاستكمال المشاورات.

وأعربت الأمم المتحدة عن امتنانها لحكومة جمهورية مصر العربية على استضافتها هذه الجولة من اجتماعات اللجنة، ودعمها مساعي الأمم المتحدة في ليبيا الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.