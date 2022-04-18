الخطوط المصرية تستأنف أولى رحلاتها إلى بنغازي بعد انقطاع لسنوات

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استقبل، مطار بنينا الدولي في بنغازي طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية، وذلك في أول رحلة يجري تسييرها منذ أكثر من سبع سنوات.

وكان في استقبال وفد الخطوط الجوية المصرية مساعد مدير مطار بنينا ومدير أمن المنفذ ومدير مصلحة الطيران المدني، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية والشركات العاملة بالمطار.

وقالت إدارة مطار بنينا الدولي، إن الشركة ستقوم بتسيير رحلاتها من وإلى مطار بنينا الدولي اعتبارا من اليوم الإثنين.

ولفتت الإدارة، إلى أن وفد الشركة كان قد عقد اجتماعا السبت مع مدير عام المطار ومساعده وعدد من الأجهزة الأمنية لمناقشة عودة الرحلات والتي تمت الموافقة عليها مسبقا لمطاري القاهرة والإسكندرية.

وأضافت إدارة مطار بنينا، أن طائرة الخطوط الجوية المصرية غادرت اليوم وعلى متنها عدد من المعتمرين لبيت الله الحرام.