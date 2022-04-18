الحكومة المكلفة: عازمون على المضي قدمًا لدخول طرابلس واستلام مقراتنا بالطرق السلمية

ليبيا – جدد ناب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان سالم الزادمة التزامهم التام بتنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب من أجل الوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب الآجال، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق الاستقرار والسلام والمصالحة الوطنية الشاملة.

الزادمة أكد في بيان له اطلعت عليه المرصد على أن حكومتهم حكومة توافقية تمثل كل الليبيين من خلال تلبية متطلباتهم، وحل جميع مشاكلهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، مبينًا بأن ذلك لن يتأتى إلا عبر استلام حكومتهم مهام عملها في مدينة طرابلس.

وشدد الزادمة في ختام بيانه على أن حكومتهم عازمة على المضي قدمًا لدخول مدينة طرابلس واستلام مقراتها ومؤسساتها بالطرق السلمية والقانونية في أقرب وقت.

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