تعليق المشاورات الليبية في القاهرة إلى ما بعد عيد الفطر

دعت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز مجلسي النواب والدولة إلى ضمان أن يؤدي المسار الدستوري التي تعكف اللجنة المشتركة على التشاور بشأنه إلى نتائج سريعة تخرج ليبيا من النفق المظلم ويحقق تطلعات 2,8 مليون ناخب ليبي.

وجددت وليامز، في كلمة لها في ختام مشاورات الجولة الأولى لأعمال اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة بشأن التوافق على القاعدة الدستورية وتعديل القوانين الانتخابية التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة على مدار 6 أيام؛ دعمها للجهود الرامية لحل الأزمة الليبية عبر إشرافها على جلسات الحوار.

من جانبه، أكد عضو اللجنة المشتركة عن مجلس النواب سليمان الفقيه أن لجنة المسار الدستوري حريصة على تحقيق نتائج سريعة وإجراء الانتخابات المرتقبة، محذرًا من تبعات عدم الاستقرار في ليبيا على دول الجوار، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود القاهرة في دعم الحل السلمي في ليبيا وهي إشادة كررها عضو اللجنة المشتركة عن مجلس الدولة شعبان أبوستة الذي شدد على التزام اللجنة بالعمل على إيجاد مسار دستوري واضح يخرج ليبيا من أزمتها.

وكانت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز قد علّقت المشاورات إلى ما بعد عيد الفطر دون الإعلان عن نتائج واضحة لجولة المشاورات الأولى وسط معلومات عن خلاف بين ممثلي مجلسي النواب والدولة المشاركين في المشاورات.

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