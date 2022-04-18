الأرصاد الجوية: أجواء باردة نسبياً على أغلب مناطق الشمال معتدلة على مناطق الوسط والجنوب

طرابلس 18 أبريل 2022 (وال) _ توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر نشرته الدورية، الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة، بداية من اليوم الإثنين.

الملخص العام

تبقى الأجواء باردة نسبياً هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال بينما تكون معتدلة على مناطق الوسط والجنوب.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً هذا اليوم خاصةً على المناطق الممتد من مصراتة حتى سرت، مع إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الأربعاء إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(17-22)مْ وتسجل ارتفاع يوم الأربعاء على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق الساحلية مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر, ومن المتوقع ظهور ضباب على المرتفعات الجبلية هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تقل سرعتها من مساء يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(17- 22)مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الأربعاء إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(27-30)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الأربعاء على أغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(29- 33)مْ. (وال _ طرابلس) ف و

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