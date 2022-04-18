الزادمة: لن نستطيع حل مشاكل الليبين بدون استلام مهام عملنا في طرابلس

أكد سالم معتوق الزادمة، نائب رئيس حكومة باشاغا، أن الحكومة الليبية هي حكومة توافقية تمثل كل الليبيين من خلال تلبية متطلباتهم، وحل جميع مشاكلهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، مشددا على أن هذا لن يتأتى إلا عبر استلام مهام عملها في مدينة طرابلس.

وقال الزادمة، في بيان صادر عنه: “نجدد التزامنا التام بتنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب من أجل الوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب الآجال، وتحقيق الاستقرار والسلام والمصالحة الوطنية الشاملة”.

وأضاف “نؤكد أن الحكومة الليبية هي حكومة توافقية تمثل كل الليبيين من خلال تلبية متطلباتهم، وحل جميع مشاكلهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية”.

وتابع “هذا لن يتأتى إلا عبر استلام مهام عملها في مدينة طرابلس، وفي هذا الصدد، نشدد على أن الحكومة الليبية عازمة على المضي قدمًا لدخول مدينة طرابلس واستلام مقراتها ومؤسساتها بالطرق السلمية والقانونية في أقرب وقت”.