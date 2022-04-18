الزادمة: ملتزمون بتنفيذ خارطة الطريق للوصول إلى الانتخابات

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جدد سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية الجديدة التأكيد على التزام الحكومة التام بتنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب من أجل الوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب الآجال، وتحقيق الاستقرار والسلام والمصالحة الوطنية الشاملة.

وقال الزادمة، “نؤكد على أن الحكومة الليبية هي حكومة توافقية تمثل كل الليبيين من خلال تلبية متطلباتهم، وحل جميع مشاكلهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية”.

وأضاف، أن “هذا لن يتأتى إلا عبر استلام مهام عملها في مدينة طرابلس”. وقال، “إن الحكومة الليبية عازمة على المضي قدمًا لدخول مدينة طرابلس واستلام مقراتها ومؤسساتها بالطرق السلمية والقانونية في أقرب وقت”.