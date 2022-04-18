مصدر لـ 218: محتجون يوقفون عمليات الإنتاج في حقل الشرارة النفطي

أكد مصدر لـ”218″ توقف عمليات الإنتاج في حقل الشرارة النفطي عقب دخول محتجين إلى موقع الحقل، ومطالبة العاملين بإيقاف عمليات الضخ والإنتاج في الحقل الأكبر في البلاد.

ويأتي إقفال الحقل الذي ينتج قرابة 280 ألف برميل يوميًا عقب إغلاقات مشابهة لميناء الزويتينة والحقول المغذية إليه بالإضافة إلى حقل الفيل الأمر الذي دفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة حتى إشعار آخر، محذرة من تبعات الإقفالات على البنية التحتية للقطاع وضياع فرص للبيع في ظل ارتفاع أسعار الطاقة في السوق العالمية.

وكان محتجون قد أعلنوا في وقت سابق إغلاق موانئ وحقول نفطية للمطالبة بتمكين الحكومة الليبية برئاسة باشاغا وإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله متهمين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بإدارة البلاد عبر حكم العائلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية