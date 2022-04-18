إعلان حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة، اليوم الإثنين، نتيجة استمرار موجة الاغلاقات التي تطال خام الشرارة، ويأتي ذلك عقب إعلانها حالة القوة القاهرة في حقل الفيل، وميناء الزويتينة.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن مجموعة من الأفراد قاموا بممارسة ضغوط على المستخدمين في حقل الشرارة النفطي.. الأمر الذي اضطرهم إلى إيقاف تدريجي للإنتاج، مما جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمراً مستحيلا.

وأوضحت المؤسسة أنها مضطرة لإعلان حالة القوة القاهرة على حقل الشرارة النفطي وذلك إلى حين إشعار آخر. ونوهت بأن خام الشرارة هو المزود الرئيسي لمصفاة الزاوية والتي تغذي بدورها السوق المحلي بالمحروقات.

وفي وقت سابق اليوم ، أعلنت المؤسسة حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة النفطي.. محذرة من بدء موجة مؤلمة من الإغلاقات وقت طفرة أسعار النفط والغاز.. وذلك بسبب دخول مجموعة من الأفراد إلى ميناء الزويتينة، ومنعهم الموظفين من الاستمرار في عملهم.

والأحد، أعلنت المؤسسة حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي بسبب توقف الإنتاج بالكامل.