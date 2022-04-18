بمشاركة الملحق الأمني التركي.. داخلية الدبيبة تبحث سبل التنسيق مع تركيا في عمليات التدريب

شهد مقر إدارة ‏العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، عقد اجتماع لتدارس ملف تدريب العناصر الأمنية بالتنسيق مع تركيا.

وأشارت الوزارة في بيان لها: إلى أن الاجتماع حضره مدير الإدارة العميد ‏صلاح الدين بن سليمان ومعاون مدير الإدارة العامة للتدريب العميد فتحي عون ومعنيون فضلا عن المندوب الأمني بالسفارة التركية في ليبيا.

وأضاف البيان: أن الاجتماع تطرق لآليات التنسيق والتخطيط للبرامج التدريبية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع لجنة التعاون المشترك بين وزارتي ‏الداخلية بحكومة تصريف الأعمال وفي تركيا فضلا عن استعراض الاحتياجات ‏التدريبية ومراجعة دورات التدريب المتفق عليها من حيث العدد ‏والجدولة الزمنية.