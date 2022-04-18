جلسة حول ليبيا في مجلس الأمن الثلاثاء قبل انتهاء ولاية البعثة الأممية

يعقد مجلس الأمن الثلاثاء، جلسة مشاورات حول ليبيا قبيل الجلسة الرسمية المقررة في 30 أبريل الجاري تاريخ نهاية ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وكان مجلس الأمن قد أصدر يوم 31 يناير الماضي قرارا بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في ليبيا 3 أشهر فقط حتى الـ30 من أبريل، وجاء القرار في جلسة مفتوحة بإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ15، وهو حل وسط تقدمت به بريطانيا لوضع حد لخلاف روسي أمريكي بالخصوص.

ويعد قرار التمديد في يناير الثالث الذي يصدره مجلس الأمن منذ منتصف سبتمبر 2021، حيث أصدر وقتها قرارا بتمديد تقني للبعثة لمدة أسبوعين فقط، ثم أصدر قرارا ثانيا نهاية الشهر ذاته بتمديد ولاية البعثة حتى نهاية يناير 2022.

وقال المستشار الأول للشؤون السياسية الخاصة بالبعثة الأمريكية في الأمم المتحدة جيفري ديلورينتيس وقتها، إن من المؤسف أن المجلس لم يتفق بشأن نص التفويض المتوازن والقوي الذي قدمته المملكة المتحدة بشأن تمديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .

وأضاف ديلورينتيس أن تصويت مجلس الأمن هو نتيجة دون المستوى الأمثل لليبيين وانعكاس سيء على هذا المجلس، مؤكدا أن البعثة الأممية في ليبيا تلعب دورا أساسيا في دعم العملية السياسية والمساعدة في توحيد المؤسسات وتعزيز قدرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق من خلال دعم آلية مراقبة تقودها ليبيا.