البعثة الأممية: الانتخابات تمثل السبيل الوحيد للخروج من الانسداد السياسي في ليبيا

أكد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق البعثة، ريزدون زينينغا، أن البعثة والمستشارة الخاصة للأمين العام، ستيفاني وليامز، يدركان بأن الانتخابات كأولوية تمثل السبيل الوحيد للخروج من الانسداد السياسي الحالي وشدّد على أهمية احترام رغبات الناخبين والمرشحين الليبيين.

جاء ذلك خلال استقبال، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجموعة من المرشحين للانتخابات البرلمانية في ليبيا أمس الأحد في مقر البعثة بالعاصمة طرابلس.

أكد المرشحون للانتخابات الرئاسية بحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية على أهمية تركيز الجهود على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وعلى ضرورة قيام المفوضة الوطنية العليا للانتخابات بالإعلان عن قائمة المرشحين للانتخابات.

وأعرب المرشحون للانتخابات عن قلقهم من الانسداد السياسي الحالي وحثوا البعثة على إشراك المرشحين البرلمانيين والرئاسيين في المشاورات بغية تيسير الوصول الى انتخابات مبكرة.