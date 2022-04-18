مؤسسة النفط تحذّر من تأثير إغلاق الحقول والموانئ النفطية على الكهرباء وغاز الطهي

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أعلنت، المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، حالة القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة، محذرة من بدء موجة مؤلمة من الإغلاقات وقت طفرة أسعار النفط والغاز.

وفي بيان قالت المؤسسة: “إن بعد الإغلاق القسري الذي طال حقل الفيل ليلة الأمس اضطر العاملون بشركات الزويتينة، مليتة والسرير والخليج إلى إيقاف شامل وتدريجي للإنتاج شمل الحقول والوحدات الإنتاجية”.

وأضاف: “أن الإيقاف شمل إيقاف إنتاج النفط الخام بحقلي أبو الطفل والانتصار والنخلة والنافورة المنتجة عبر الزويتينة. كما شمل توقف إنتاج الغاز والمكثفات من معمل غاز أبو الطفل”.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط، “أن الإيقاف شمل توقف إنتاج معمل الحقن بحقل 103D التابع لشركة الزويتينة، وتوقف انتاج معمل الغاز بميناء الزويتينة”، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى توقف إنتاج غاز الطهي.

وقالت: إن “هذا الإيقاف سيؤثر على إنتاج الكهرباء بمحطات الزويتينة وشمال بنغازي جزئيا علاوة على أن نقص المكثفات سيؤدي إلى نقص امدادات غاز الطهي على المنطقة الشرقية”.