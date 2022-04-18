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الزرقاء: الدبيبة يوظف المناخ السياسي لتجميد حكومة باشاغا

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتهم عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بشراء الوقت وتوظيف مناخ الخلاف السياسي لتجميد حكومة باشاغا، مشيرًا إلى أن بقاء الدبيبة في السلطة؛ يعني استمراره في إصداره القرارات التي تسهم في إنعاش شعبيته بدرجة ما.

وأضاف الزرقاء، في تصريح لـصحيفة ” الشرق الأوسط” ،أن الخلافات بين مجلسي النواب والدولة خلال الفترة الماضية صبّت فعليًا لصالح الدبيبة، حيث استغلها للتشكيك بشرعية وقانونية القرارات الصادرة عن مجلس النواب وعرقلتها، وفي مقدمة ذلك قرار تكليف الحكومة الليبية برئاسة باشاغا.

من جانبه، اعتبر عضو مجلس النواب محمد لينو، أن توجيه الاتهامات للدبيبة بالوقوف وراء أي فشل قد يلحق باجتماعات القاهرة، ليس إلا جزءًا من الحرب الإعلامية القائمة بين الأطراف السياسية وإلصاق كل طرف التهم لخصمه، لافتًا إلى أن استمرار الخلافات بين النواب والأعلى للدولة يستفيد منه المجلسين للاستمرار في السلطة مع تباعد فرصة إجراء الانتخابات.

 

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قناة 218 الليبية

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