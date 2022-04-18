الهنقاري: ليبيا عليها لعنة من الله بسبب سكوتنا على ظلم القذافي للشعوب الأخرى

زعم محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، محمد الهنقاري، أن ليبيا عليها لعنة من الله بسبب السكوت على ظلم القذافي للشعوب الأخرى، على حد وصفه.

وقال الهنقاري في منشور له، على فيسبوك: من فيكم مازال مش مقتنع إن هذه البلاد عليها لعنة من الله العلي القدير والعقاب مازال مستمرا بسبب الظلم واختلال ميزان العدل، بحسب تعبيره.

وأضاف: الظلم الذي يقع على ابن السبيل واليتيم وحق البنات في الميراث واستمرار اغتصاب أرزاق الناس بقانون رقم 4 وسكوتنا على ظلم القدافي للشعوب الأخرى التي حول بلدانهم إلى حروب وقتال وزرع الفتن، وجحيم مثل تشاد وغيرها، ولن تهنأ هذه البلاد إلا برجوع ميزان العدالة إلى مكانه الطبيعي، وفقًا لحديثه.