البعثة الأممية: الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الانسداد السياسي

استقبل ريزدون زينينغا، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق البعثة، مجموعة من المرشحين للانتخابات البرلمانية في ليبيا وذلك في مقر البعثة في طرابلس.

وأكد المرشحون على أهمية تركيز الجهود على إجراء الانتخابات في اقرب وقت ممكن وعلى ضرورة قيام المفوضة الوطنية العليا للانتخابات بالإعلان عن قائمة المرشحين للانتخابات.

وأعرب المرشحون عن قلقهم من الانسداد السياسي الحالي وحثوا البعثة على إشراك المرشحين البرلمانيين والرئاسيين في المشاورات بغية تيسير الوصول الى انتخابات مبكرة.

وأكد زينينغا للوفد بأن البعثة والمستشارة الخاصة للأمين العام، ستيفاني وليامز، يدركان بأن الانتخابات كأولوية تمثل السبيل الوحيد للخروج من الانسداد السياسي الحالي وشدّد على أهمية احترام رغبات الناخبين والمرشحين الليبيين.