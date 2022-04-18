ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

18 April, 2022

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قرارا بشأن إضافة أحكام إلى القرار رقم ثلاثمائة وتسعة وخمسين لسنة ألفين وإحدى وعشرين بتحديد قوائم السلع المحظورة والمقصور تصديرها واستيرادها.

وأشار القرار في مادته الأولى الى إضافة سلع ومواد إلى قوائم السلع المحظور تصديرها، وتشمل اثنتي عشرة سلعة منها النضائد وألواح الطاقة الشمسية والأنابيب الصناعية والكوابل الكهربائية بجميع أنواعها.