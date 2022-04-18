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برلماني مصري يحذر من عودة الأزمة الليبية إلى المربع صفر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذر وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري النائب أحمد أباظة من خطر عودة استخدام السلاح في العاصمة طرابلس للضغط من أجل تحقيق مآرب شخصية، مشيرًا إلى أن ذلك سيضر بالعملية السياسية الليبية ويعيد الأمور إلى مربع صفر.

وعبّر أباظة، في تصريح لـ”العين الإخبارية”، عن رفضه لما قامت به بعض الأطراف من حشد للعناصر العسكرية في طرابلس للتأثير على مباحثات القاهرة، مؤكدًا أن هذه الأطراف لا تسعى لمصلحة أمن واستقرار ليبيا بل تسعى لمصالح خاصة وتنفيذ أجندات خارجية.

وطالب أباظة، الأطراف الليبية بضبط النفس، معربًا عن أمله في أن تنجح مباحثات القاهرة في رأب الصدع باعتباره طوق نجاة لدرء الإرهاب في المنطقة، وفق قوله.

 

 

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قناة 218 الليبية

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