برلماني مصري يحذر من عودة الأزمة الليبية إلى المربع صفر

حذر وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري النائب أحمد أباظة من خطر عودة استخدام السلاح في العاصمة طرابلس للضغط من أجل تحقيق مآرب شخصية، مشيرًا إلى أن ذلك سيضر بالعملية السياسية الليبية ويعيد الأمور إلى مربع صفر.

وعبّر أباظة، في تصريح لـ”العين الإخبارية”، عن رفضه لما قامت به بعض الأطراف من حشد للعناصر العسكرية في طرابلس للتأثير على مباحثات القاهرة، مؤكدًا أن هذه الأطراف لا تسعى لمصلحة أمن واستقرار ليبيا بل تسعى لمصالح خاصة وتنفيذ أجندات خارجية.

وطالب أباظة، الأطراف الليبية بضبط النفس، معربًا عن أمله في أن تنجح مباحثات القاهرة في رأب الصدع باعتباره طوق نجاة لدرء الإرهاب في المنطقة، وفق قوله.

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