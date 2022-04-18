أبو سعود: قفل إنتاج وتصدير النفط اعتداء على قوت الليبيين

قال رئيس الاتحاد العام لقطاع النفط والغاز منير أبو سعود، إن: “قفل إنتاج النفط وتصديره اعتداء على قوت الليبيين ونطالب بعدم إقحام القطاع في الصراعات السياسية”.

أضاف في تصريحات لقناة “فبراير” الممولة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أن: “قفل إنتاج النفط وتصديره تم بتحريض من جهات تريد إقحام القطاع في الصراعات السياسية وهذا سيجعل النفط الليبي رهين السياسات الخارجية”.

واختتم رئيس الاتحاد العام لقطاع النفط والغاز: “سنلجأ إلى الوقفات الاحتجاجية لنوضح لليبيين أن عمال وموظفي قطاع النفط رافضون لهذه الإغلاقات وليسوا شركاء فيها”.