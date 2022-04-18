في زيارة رسمية.. الدبيبة يصل إلى الجزائر

العنوان-الجزائر

استقبل رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبدالرحمن، اليوم الإثنين، بمطار هواري بومدين الدولي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، الذي وصل على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى الجزائر.

ويرافق الدبيبة خلال الزيارة عدد من الوزراء ورئيس الأركان العامة ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس جهاز الأمن الداخلي، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وأُقيمت للدبيبة والوفد المرافق له مراسم استقبال رسمية بمطار هواري بومدين الدولي حضرها ووزيرا الداخلية والاتصال وعدد من المسؤولين بالحكومة الجزائرية، إضافة إلى البعثة الدبلوماسية بالجزائر العاصمة.

وتأتي زيارة الدبيبة إلى الجزائر العاصمة في إطار التشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.