رفقة وفد أمني.. الدبيبة يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

وصل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، رفقة وفد أمني يضم رؤساء الأركان العامة و جهاز المخابرات بالإضافة إلى رئيس جهاز الأمن الداخلي إلى العاصمة الجزائرية في زيارة رسمية.

ويتوقع مراقبون أن يطلب الدبيبة من السلطات الجزائرية الضغط على الجانب التونسي لثنيه عن استضافة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، الذي أجرى، بدوره، العديد من اللقاءات مع قيادات أمنية وعسكرية نافذة في المنطقة الغربية في العاصمة التونسية، في إطار الترتيبات لدخول العاصمة طرابلس.

ويسعى الدبيبة إلى إثارة هواجس دول الجوار من تبعات التوتر الأمني في العاصمة طرابلس على أمن دول الجوار والتحذير من خطورة الانفلات الأمني في المنطقة، وهو ما نقله الدبيبة للسفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي، الذي التقاه قبل أيام و دعاه إلى التنسيق لعقد اجتماع أمني بين وزراء داخلية البلدين؛ لتنظيم عمل المنافذ الحدودية.

يذكر أن الجزائر استضافت، العام الماضي، اجتماعًا لدول جوار ليبيا مع دعمها المعلن للمبادرة الأممية التي أطلقتها المستشارة ستيفاني وليامز حول التوافق على القاعدة الدستورية المنجزة للانتخابات الوطنية.

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