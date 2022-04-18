الدبيبة يجري زيارة رسمية إلى الجزائر – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، إلى مطار هواري بومدين الدولي، على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى الجزائر.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، كان في استقبال الدبيبة، رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبدالرحمن.

ويرافق الدبيبة خلال الزيارة عدد من الوزراء ورئيس الأركان العامة ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس جهاز الأمن الداخلي.

وأُقيمت للدبيبة والوفد المرافق له مراسم استقبال رسمية بمطار هواري بومدين الدولي.. حضرها ووزيرا الداخلية والاتصال وعدد من المسؤولين بالحكومة الجزائرية، إضافة إلى البعثة الدبلوماسية بالجزائر العاصمة.

وتأتي زيارة الدبيبة إلى الجزائر العاصمة في إطار التشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.. إلى جانب تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.