الأبلق يعرب عن قلقه من تبني التوجه لفتح مسودة الدستور وتحديد النقاط الخلافية بها

رأى عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الاخوان أنه مهما كان من يتولى السلطة التنفيذية سواء كان رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، أو رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، مع استمرار خلافات المجلسين حول المسار الدستوري وقوانين الانتخابات، فلن يتمكن 2.8 مليون ليبي من ممارسة حقهم الانتخابي، وهو ما يدعو الجميع لضرورة الاقتناع بأن الأزمة دستورية وقانونية وليست أزمة حكومة وأشخاص.

الأبلق وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، أبدى تطلعه بأن تحقق اجتماعات القاهرة اختراقًا وتوافقًا بين ممثلي المجلسين، معربًا عن قلقه من تبني التوجه لفتح مسودة الدستور وتحديد النقاط الخلافية بها.

وأضاف: هذا خيار غير سليم ولا يمكن التعويل عليه من الناحية الفنية إلا بعد طرح مسودة الدستور للاستفتاء، فضلًا عن صعوبة التوافق بين المجلسين والتي يبرزها فشل أكثر من جولة حوار بينهما عقدت على مدار السنوات الماضية.