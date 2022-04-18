الحويج يضيف 12 سلعة جديدة لقائمة الممنوع تصديرها

أصدر محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة، قرارا بشأن إضافة بعض السلع إلى قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها.

وشملت الإضافة الجديدة بحسب القرار: “النضائد بجميع أنواعها وأحجامها، ألواح الطاقة الشمسية بمختلف أحجامها، الأنابيب الصناعية (حديد، كربوستيل، ألمونيوم، نحاس)، الكوابل الكهربائية بجميع أنواعها، الصمامات المعدنية بجميع أنواعها، الأنابيب المعدنية بجميع أنواعها”.

كما شملت أيضا “صفائح الألمونيوم والحديد والسن ستيل، أعمدة الكهرباء والمحولات الكهربائية، إسطوانات الغاز الخاصة بأعمال اللحام، مولدات الكهرباء بمختلف أنواعها، الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية ومعدات القياس، المضخات بجميع أنواعها”.