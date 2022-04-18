إيطاليا تسلم أمن السواحل الليبي زورقين جديدين

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إتمام مراسم تسليم واستلام زورقين من أصل ستة زوارق بحرية مجهزة بأحدث التقنيات من إيطاليا، اليوم الإثنين.

وأوضحت الوزارة أن التسليم جرى بين الإدارة للعامة لأمن السواحل وإدارة العلاقات والتعاون والمندوب الأمني بالسفارة الإيطالية لدى ليبيا.

اجتماع ليبي إيطالي لمناقشة قضايا أمن السواحل

وعلى هامش المراسم، جرى عقد اجتماع ضم مدير إدارة العلاقات والتعاون، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل، ومدير أمن منفذ ميناء طرابلس البحري، مع الأعضاء المعنيين بالإدارات المعنية والملحق الأمني الإيطالي والوفد المرافق له.

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وتناول الاجتماع تحديد موعد التدريب على الزوارق الجديدة، الذي تقرر البدء فيه السبت المقبل، وإحالة القوائم بقطع الغيار لإجراء الصيانة الدورية للقطع البحرية العاملة، مع تحديد موعد وصول بعض المعدات والمستلزمات التشغيلية اللازمة لإدارة أمن السواحل.

وانتقل المشاركون في الاجتماع إلى منفذ ميناء طرابلس البحري لمعاينة الزوارق البحرية المستلمة، والاطلاع على أعمال الصيانة القائمة للقطع البحرية لأخرى.

جانب من تسليم زورقين جديدين من إيطاليا لأمن السواحل، 18 أبريل 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)

جانب من تسليم زورقين جديدين من إيطاليا لأمن السواحل، 18 أبريل 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)

جانب من تسليم زورقين جديدين من إيطاليا لأمن السواحل، 18 أبريل 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)