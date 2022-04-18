الدبيبة يصل الجزائر في زيارة رسمية

ليبيا – وصل رئيس حكومة تصريف الاعمال عبدالحميد الدبيبة اليوم الاثنين ، رفقة عدد من الوزراء ورئيس أركان الرئاسي ورئيس جهاز المخابرات الرئاسي ورئيس جهاز الأمن الداخلي القيادي بجهاز دعم الاستقرار بقيادة “غنيوة” لطفى الحراري إلى العاصمة الجزائرية في زيارة رسمية.

وكان في استقبال الدبيبة بحسب مكتبه الاعلامي رئيس الوزراء ، ووزيري الداخلية ، والإتصال بالحكومة الجزائرىة أيمن عبدالرحمن.

وتاتي هذه الزيارة بحسب المصدر في إطار التشاور في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، إلى جانب تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

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