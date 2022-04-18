أبو الغيط لوليامز: جامعة الدول العربية تدعم الجهود الأممية في ليبيا

جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، التأكيد على دعم الجامعة للجهود الأممية ولكل جهد يرمي إلى تقريب وجهات النظر بين الليبيين، ويفضي إلى الخروج من الوضع الدقيق الحالي الذي تشهده البلاد منذ تأجيل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، وذلك خلال لقاء مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الإثنين، أن الأمين العام أكد دعم الجامعة لرسم ملامح العملية الانتخابية المرجوة ووضع أسسها القانونية، والتي يتطلع إليها عدد كبير من الليبيين الذين سبق لهم التسجيل في سجل الناخبين لدى مفوضية الانتخابات.