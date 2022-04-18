الرئيس الجزائري للدبيبة: ندعم حكومة الوحدة الوطنية

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون دعمه الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، ودعمه لإجراء الانتخابات التشريعية في ليبيا، والتي اعتبرها الحل الحقيقي للأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي بالعاصمة الجزائرية الرئيس الجزائري ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بحسب منصة “حكومتنا” بموقع “فيسبوك”.

وأكد الدبيبة استعداد الحكومة لإجراء الانتخابات التي تعتبر هدفها الأساسي في هذه المرحلة، وأن الشعب الليبي لم يعد راغبا للمراحل الانتقالية التي يتم صناعتها بالتزوير بهدف إطالة أمد الأزمة الليبية.

كما جرى عقد لقاء موسع حضره من الجانب الليبي رئيس المخابرات العامة ورئيس الأركان العامة ورئيس جهاز الأمن الداخلي ووزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية وشؤون مجلس الوزراء ومن الجانب الجزائري رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والاتصال ورئيسي المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي.

وخصص اللقاء لمناقشة الوضع السياسي القائم، وكذلك التعاون الاقتصادي بين البلدين .