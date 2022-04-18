إعلان حالة القوة القاهرة بحقل الشرارة النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة بحقل الشرارة النفطي عقب قيام مجموعة من الأفراد بممارسة ضغوط على المستخدمين في الحقل، الأمر الذي اضطرهم إلى إيقاف تدريجي للإنتاج.

وأكدت المؤسسة استحالة القدرة على تنفيذ الالتزامات التعاقدية بسبب ما وصفته بالخطوة العبثية التي تمثل عنوانا جديدا للصراع الدائر في البلاد، مشيرةً إلى أن حقل الشرارة هو المزود الرئيس لمصفاة الزاوية التي تغذي بدروها السوق المحلي بالمحروقات.

وكانت المؤسسة قد أعلنت، في وقت سابق، حالة القوة القاهرة بميناء الزويتينة والحقول المرتبطة به بالإضافة إلى حقل الفيل عقب مطالبات من محتجين بتمكين حكومة باشاغا من السلطة وإقالة رئيس المؤسسة النفطية.

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