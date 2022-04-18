الفارسي: الحرب الروسية الأوكرانية ستكون لها تأثير على تعيين وليامز كمبعوثة أممية إلى ليبيا

قال أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة، يوسف الفارسي إن الحرب الروسية الأوكرانية ستكون لها تأثيراتها على تعيين المستشارة ستيفاني وليامز كمبعوثة أممية إلى ليبيا.

الفارسي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن واشنطن تدعم المستشارة الأممية الحالية في ظل رفض روسي، لافتًا إلى أن الوضع سوف يبقى كما هو عليه بالتجديد لها لفترة أخرى وعدم تعيين مبعوث جديد.

وأكد أن وليامز خبيرة بالملف الليبي ونجاحها في الفترة الماضية يدفع أعضاء مجلس الأمن للمد لها فترة أخرى بنفس المنصب.