الدبيبة يسلم الرئيس الجزائري خطة الحكومة لإجراء الانتخابات

سلّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الإطار العام لخطة عودة الأمانة للشعب عبر إجراء الانتخابات.

وبينت منصة “حكومتنا” بموقع “فيسبوك” أن الخطة تتضمن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتنفيذ الانتخابات، وكذلك الرؤية العامة بهذا الشأن التي تتطلب دعما إقليميا ودوليا لتنفيذها.

وأعرب تبون خلال لقائه الدبيبة في الجزائر عن تقديره لهذه الإجراءات، مؤكدا دعمه لهذه الخطوات والتنسيق الدولي بشأنها، والتحضير لعقد مؤتمر دولي تستضيفه الجزائر داعما لاجراء الانتخابات في ليبيا.

وأكد الرئيس الجزائري دعمه الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، ودعمه لإجراء الانتخابات التشريعية في ليبيا، والتي اعتبرها الحل الحقيقي للأزمة الليبية.