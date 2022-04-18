مصر للطيران تُسير أولى رحلاتها إلى مطار بنينا بعد توقف لـ 7 سنوات

العنوان –بنغازي

استقبل مطار بنينا الدولي طائرة الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الإثنين، القادمة من العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت إدارة مطار بنينا في بيان لها، أن مصر لطيران ستسيِّر أولى رحلاتها من مطار بنينا اليوم وذلك بعد توقف دام لأكثر من سبع سنوات.

وكان في استقبال الطائرة مساعد مدير المطار، ومدير أمن المنفذ، ومدير مصلحة الطيران المدني إضافة إلى عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية والشركات العاملة بالمطار.

ويوم الأربعاء الماضي أعلنت شركة مصر للطيران أنها ستبدأ تسيير رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبنغازي، في 18 أبريل، بواقع رحلة يومية.

وزار وفد الشركة مطار بنينا يوم السبت الماضي، والتقى عددا من المسؤولين فيه وذلك لمناقشة عودة الرحلات والتي تمت الموافقة عليها مسبقا لمطاري القاهرة والإسكندرية.