«مازن» يصدر قرارًا بإعادة مديرية أمن كاباو كجهة مستقلة

أصدر وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة اللواء خالد مازن، قرارًا بإرجاع مديرية أمن كاباو كمديرية مستقلة، وفقا لبيان صادر عن المجلس البلدي كاباو.

ونص القرار، على تكليف العميد ناصر يوسف العزابي مديرا لها، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد بين عميد وأعضاء المجلس البلدي كاباو وعضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري وأعيان وحكماء ومشايخ كاباو مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

ولفت البيان الصادر، إلى أن المجلس البلدي كاباو تقدم بالشكر إلى رئاسة الحكومة وإلى وزير الداخلية، وكل من ساهم في عودة الجهاز الأمني الحساس من أبناء المدينة والذي من شأنه أن يساهم في الحد من الخروقات الأمنية بشكل كبير، وحفظ الاستقرار في البلدية والمناطق المجاورة.