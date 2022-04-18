شركة الكهرباء: تواصل أعمال الصيانة بدائرة توزيع حي الأندلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن فرق الصيانة التابعة لدائرة توزيع حي الأندلس تواصل جهودها في استكمال وتنفيذ بعض الأعمال بمنطقة حي الأندلس وذلك في إطار توسعة الطريق وفتح مسارات جديدة بالمنطقة.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن أعمال الصيانة شملت تركيب وتنفيذ عدد (3) علب توزيع و(3) وصلات لحام ضغط منخفض حجم 150، ونقل كوابل ضغط منخفض عن مسار توسعة الطريق التابعه لمحطة غرناطة رقم (3) كما شملت تركيب علبة توزيع بدل متهالكة ومد كابل مسافة (15 متر) حجم 95 ملم وكذلك تنفيذ وصلة لحام ضغط منخفض حجم 95 ووصلتي لحام حجم 35 كما شملت أيضا شحن عدد (2) علب توزيع التابعة لمحطة المرور وتركيب كابل ضغط منخفض حجم 95 ملم مسافة 100متر ما بين العلبتين بمحطة المرور وتركيب سلك مجدول مسافة 100 متر من صندوق توزيع إلى علبة توزيع بمحطة جرجينو الجديدة مع تأمين الموقع من قبل نقطة صيانة حي الاندلس .