دعم عربي للجهود الأممية نحو إجراء الانتخابات الليبية

استعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع المستشارة الأممية حول ليبيا، آخر التطورات الميدانية والسياسية بليبيا، بما في ذلك مجريات المشاورات الحالية للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، حول المسار الدستوري، والتي تعقد في القاهرة منذ يوم الأربعاء الماضي، برعاية أممية.

جاء ذلك في لقاء جمع الطرفين، الإثنين، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأكد أبو الغيط على دعم الجامعة للجهود الأممية الرامية إلى الخروج من الوضع الذي تعيشه ليبيا، منذ تأجيل إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي، وشدد على ضرورة رسم ملامح العملية الانتخابية ووضع أسسها القانونية، يما يحقق طموحات الليبيين الذين سجلوا للمشاركة في انتخاب ممثليهم وممارسة حقهم الديمقراطي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية