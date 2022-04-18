السويحلي: إرادة الشعب ستنتصر على «باشاغا»

اتهم عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق وعضوه الحالي، رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، بمحاولة عرقلة العملية الانتخابية مجددا.

وقال السويحلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” نُحمّل المهووس بالسلطة باشاغا وشركائه حفتر وعقيله ومخابرات دولة جارة، مسؤولية التصعيد والعبث بقوت الليبيين “النفط” بعد فشل مخططهم السابق” على حد تعبيره.

وأضاف:” لقد أفشلوا بقوانينهم المُفصلة انتخابات 24 ديسمبر ويحاولون الآن مجددا عرقلة الوصول للانتخابات، ولكن إرادة الشعب الداعم للتغيير ستنتصر”، بحسب ادعائه.

وتابع:” سيسجل التاريخ هؤلاء كأكثر من تسبب في معاناة وتشريد الليبيين على مدى سنوات”، بحسب قوله.

واستطرد:” لقد قالت القوى المدنية الوطنية كلمتها منذ فبراير الماضي، لن يُسمح بدخول حكومة تمكين حفتر من النافذة بعد فشله في الدخول من الباب في 4/4 ، وسيبقى موقفنا ثابتا اليوم وغدا” على حد زعمه.