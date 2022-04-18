ستيفاني: أكدت لـ”أبو الغيط” على مساعينا الحميدة في ليبيا

التقيت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سـتيفاني ولـيامز في القاهرة اليوم، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأطلعت ستيفاني، أبو الغيط، على مشاورات لجنة المسار الدستوري الليبي المؤلفة من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة برعاية الأمم المتحدة واستضافة جمهورية مصر العربية.

وقالت في بيان: “أعربت عن خالص امتناني للدعم المقدم إلى المساعي الحميدة للأمم المتحدة في ليبيا، وشددت على الدور المهم للمنظمات الإقليمية ودول الجوار في دعم ليبيا بشكل بنّاء للمضي قدماً نحو انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية”.