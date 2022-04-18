الدبيبة يُسلم تبون الإطار العام لخطة “عودة الأمانة للشعب” بشأن إجراء الانتخابات

العنوان-الجزائر

سلّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الإطار العام لخطة عودة الأمانة للشعب لإجراء الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الخطة والإجراءات التي قامت بها الحكومة تضمن تنفيذ الانتخابات، وكذلك الرؤية العامة بهذا الشأن التي تتطلب دعما إقليميا ودوليا لتنفيذها.

وأعرب الرئيس الجزائري عن تقديره لهذه الإجراءات، مؤكدا دعمه لهذه الخطوات والتنسيق الدولي بشأنها، والتحضير لعقد مؤتمر دولي تستضيفه الجزائر داعما لإجراء الانتخابات في ليبيا.

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، دعمه الكامل لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، ودعمه لإجراء الانتخابات التشريعية في ليبيا، التي اعتبرها الحل الحقيقي للأزمة الليبية.

ووصل الدبيبة والوفد المرافق له إلى الجزائر العاصمة، ظهر اليوم، وكان في استقباله رئيس الوزراء أيمن بن عبدالرحمان ووزيرا الداخلية والاتصال السياسي وعدد من المسؤولين الجزائريين، حيث أُقيمت مراسم استقبال رسمية بمطار هواري بومدين الدولي.