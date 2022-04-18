بنغازي.. ضبط سجين هارب وشقيقه الذي ساعده على الفرار

العنوان-بنغازي

تمكن قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من ضبط أحد السجناء الفارين من الشرطة القضائية، وشقيقه الذي ساعده على الهروب.

وأوضحت المديرية في بيان لها عبر صفحتها بـ فسبوك: أن الواقعة “تعود بدايتها إلى هروب أربعة سجناء من الشرطة القضائية، بعدما هاجمت مجموعة مسلحة سيارات لها، وذلك قبيل عرضهم على نيابة الجنوب بالماجوري”.

وأضافت المديرية: أنه “اتضح أن شقيق أحد السجناء كان مع المجموعة المسلحة التي هاجمت الشرطة، حيث انتقل رجال التحريات إلى منزلهما في منطقة بوهديمة، لكن لم يعثر عليهما هناك”.

وبعد ورود معلومات حول تنقل السجين وشقيقه في منطقة النواقية، تم أخذ الإذن من النيابة العامة، وداهمت قوات الأمن منزلهما هناك وأوقفتهما.

واعترف السجين بالتنسيق هاتفيا مع شقيقه للهجوم على سيارات الشرطة وإطلاق النار عليها، ما تسبب في تلفيات بمحركاتها، كما أقر الأخير بمشاركته في الهجوم بغية تهريب الموقوفين، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية معهما ثم أحيلا إلى النيابة العامة.