الرقابة الأغذية ببنغازي: التحاليل أثبتت سلامة هذا النوع من الشوكولاتة

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

18 April, 2022

صرح مدير فرع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بنغازي محمود الزائدي، أن “جميع نتائج التحاليل الواردة امس الاحد من معامل المركز على العينات المسحوبة من السوق من منتج الشوكولاتة الحامل لعلامة “بيض كيندر سربرايز”، اثبتت خلو المنتج من بكتيريا السالمونيلا ، وصلاحيته للاستهلاك”

وقال الزائدي في تصريح لبوابة أفريقيا الإخبارية أن “دوريات التفتيش التي نظمت على مدار أسبوع بالتنسيق بين مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجهاز الحرس البلدي واستهدفت مختلف المحال والمراكز التجارية، لم تظهر أي منشأ بلجيكي لعلامة كندر سربرايز، وهو المنشأ المنسوب له التلوث بهذا النوع من البكتيريا.

وختم الزائدي تصريحه قائلا ” اطمأن المستهلكين بان منتجات كندر الموجودة بالسوق الليبي خالية تماما من التلوث ببكتيريا السالمونيلا ،وقد خاطبنا الحرس البلدي بسلامة المنتج شرط المحافظة على ظروف التخزين والنقل”

وكان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ببنغازي وبالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي قد شرع السبت قبل الماضي في حملة تفتيشية على منتج الشوكولاتة الحامل لعلامة “بيض كيندر سربرايز” ، بعد انتشار أخبار في كثير من الدول عن تلوثه ببكتيريا السالمونيلا ، حيث استهدفت الحملة الموزعين ومختلف الأسواق ومخازن شركة الوكيل المستورد للمنتج صاحب العلامة التجارية ، وسحبت خلال الحملة عينات من منتج كندر و أرسلت الى معمل للتحليل الجرثومي الخاص ببكتيريا السالمونيلا في معامل المركز .

وكانت شركة فيريرو الإيطالية قد أقرت الجمعة قبل الماضية بوجود ما قالت أنه ثغرات داخلية ،عقب وقف عمل مصنع تابع لها ينتج علامة شوكولاتة كيندر في بلجيكا بسبب اعتقاد بوجود بكتيريا السالمونيلا في المنتج ،

وعبرت المجموعة العملاقة عن أسفها عن هذه القضية ، واعتذارها لجميع المستهلكين والشركاء التجاريين وأكدت اتخاذ “كل التدابير اللازمة للحفاظ على الثقة الكاملة لدى المستهلكين”

وجاء بيان “فيريرو” بعيد إعلان وكالة سلامة الغذاء البلجيكية، الجمعة قبل الماضية، أنها أمرت بوقف العمل في مصنع شوكولاتة كيندر بعد ما نسبت إلى بعض المنتجات المصنوعة فيه تسببها بإصابات بالسالمونيلا، موجهة الاتهام الى المجموعة الإيطالية بتقديم معلومات منقوصة

وقالت الهيئة البلجيكية: “منذ أسابيع عدة، أنها رصدت أكثر من مئة إصابة بالسالمونيلا في أوروبا”، لافتة إلى تحديد رابط نهاية الشهر الماضي بين تلك الإصابات ومنتجات من مصنع “فيريرو” في مدينة أرلون البلجيكية.

وأضافت أن تحقيقات و ملاحظات أظهرت أن فيريرو قدمت معلومات غير كاملة وأن الهيئة عمدت إلى سحب الترخيص الممنوح لمصنع إنتاج فيريرو في أرلون موجهة أمرا بسحب كل منتجات كيندر المصنوعة في الموقع المذكور من الأسواق.

وأوضحت الهيئة أن هذا السحب الشامل يشمل كل المنتجات من نوع Kinder Surprise وKinder Surprise Maxi وKinder Mini Eggs وSchoko-bons، بغض النظر عن مجموعات المنتجات أو تاريخ صلاحيتها