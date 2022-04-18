وزير الداخلية يعيد مديرية أمن كاباو ويكلف العميد ناصر يوسف العزابي مديرا لها

أصدر وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء خالد مازن، قرارًا يقضي بإرجاع مديرية أمن كاباو كمديرية أمن مستقلة، وكلف العميد ناصر يوسف العزابي مديرًا لها، وفقًا لبيان نشره المجلس البلدي كاباو عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الإثنين.

ودمجت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني السابقة، مديرية أمن كاباو وأربع مديريات أمن أخرى في المنطقة الغربية في مديرية أمن جادو، وفق قرار الوزارة حينها رقم (1506) لسنة 2019 الصادر يوم 20 أغسطس 2019.

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وأوضح المجلس البلدي كاباو أن قرار إعادة مديرية الأمن كمديرية مستقلة، جاء بعد الاجتماع الذي عقد بين عميد وأعضاء المجلس البلدي كاباو وعضو المجلس الأعلى للدولة وأعيان وحكماء ومشايخ كاباو مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة .

وتقدم المجلس البلدي كابو بالشكر إلى رئاسة الحكومة وإلى وزير الداخلية، وكل من أسهم في عودة الجهاز الأمني إلى المدينة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في الحد من الخروقات الأمنية بشكل كبير، وحفظ الاستقرار في البلدية والمناطق المجاورة.