نجدة بنغازي تلقي القبض على شخص قام بسرقة أجهزة التكييف من مسجد بيعة الرضوان

العنوان-بنغازي

تمكن قسم النجدة بمديرية أمن بنغازي من إلقاء القبض على شخص قام بسرقة أجهزة التكييف من مسجد بيعة الرضوان بمنطقة السلماني.

وأوضحت المديرية في بيان لها عبر صفحتها بـ فسبوك: “أنه بعد حضور قيم مسجد بيعة الرضوان بمنطقة (602) السلماني إلى مقر قسم شُرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي والإبلاغ عن سرقة أجهز التكييف بالمسجد.. قام رئيس القسم العقيد جمال العمامي بتكليف وحدة التحري والقبض بالقسم”.

وبناء على هذه التعليمات خرجت دوريات من وحدة التحري والقبض بشُرطة النجدة تم جمع كافة تسجيلات كاميرات المراقبة والقيام بأعمال البحث والتحري.

ومن ثم تم تحديد هوية الشخص وهو من ذوي السوابق عليه تم إعداد كمين محكم وضبطه واتخذت كافة الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة.