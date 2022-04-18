التكبالي: السياسات الحمقاء ستقود إلى مسلسل الإغلاقات النفطية

حمل عضو مجلس النواب على التكبالي، عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية مسؤولية إعلاقات النفط، محذرا من اندلاع حالة من العصيان المدني الشامل.

وقال التكبالي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” السياسات الحمقاء التي يقودها من هم وراء إدبيبة ومصطفى صنع الله بمساعدة الصديق الكبير ستقود إلى مسلسل الإغلاقات النفطية”.

وتابع:” ومن ثم إلى العصيان المدني الشامل، فليس من المعقول أن تتمتع حكومة فاشلة بخير الليبيين وتحرمهم من كل مقومات الحياة الكريمة”.